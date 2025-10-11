Balade « L’îlot du Bon Coin comment favoriser la revitalisation des centres-anciens ? » Devant l’office de tourisme L’Isle-Jourdain

Balade « L’îlot du Bon Coin comment favoriser la revitalisation des centres-anciens ? » Devant l’office de tourisme L’Isle-Jourdain samedi 11 octobre 2025.

Balade « L’îlot du Bon Coin comment favoriser la revitalisation des centres-anciens ? »

Devant l’office de tourisme 1 Place d’Armes L’Isle-Jourdain Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Le Bon Coin bordait une des rues les plus anciennes de L’Isle-Jourdain, la Grand rue du pont, qui menait du pont médiéval au cœur du bourg avec sa place de marché. L’îlot du Bon Coin fait actuellement l’objet d’un projet de revitalisation du centre ancien dans le cadre du programme Petite Ville de Demain . Lors de cette balade, après une présentation historique et patrimoniale du quartier, nous évoquerons le projet actuel avec notamment la création d’un espace public et de logements locatifs. Cette balade sera suivie d’un temps d’échanges et d’un moment convivial.

Prévoir bonnes chaussures.

Sans réservation.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe en partenariat avec la commune de L’Isle-Jourdain et l’Agence des Territoires de la Vienne (sous réserve) dans le cadre du Mois de l’architecture. .

Devant l’office de tourisme 1 Place d’Armes L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

English : Balade « L’îlot du Bon Coin comment favoriser la revitalisation des centres-anciens ? »

German : Balade « L’îlot du Bon Coin comment favoriser la revitalisation des centres-anciens ? »

Italiano :

Espanol : Balade « L’îlot du Bon Coin comment favoriser la revitalisation des centres-anciens ? »

L’événement Balade « L’îlot du Bon Coin comment favoriser la revitalisation des centres-anciens ? » L’Isle-Jourdain a été mis à jour le 2025-08-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne