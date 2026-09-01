Balade littéraire autour de la belle époque Rue de Bellecroix Yzeure
mardi 22 septembre 2026 · Rue de Bellecroix · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Balade littéraire autour de la belle époque
Rue de Bellecroix Parking du parc Laussedat Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 15:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
À travers une marche de moins de 5 km, participez à un moment de détente rassemblant patrimoine, littérature et histoire de l’art.
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Rue de Bellecroix Parking du parc Laussedat Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 billetterie.culture@ville-yzeure.com
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English :
%C0 Take a walk of less than 5 km and enjoy %E0 a relaxing experience that brings together heritage, literature, and art history.
L’événement Balade littéraire autour de la belle époque Yzeure a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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