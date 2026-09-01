Balade littéraire autour de la belle époque Rue de Bellecroix Yzeure

Informations pratiques

Yzeure

Balade littéraire autour de la belle époque

Rue de Bellecroix Parking du parc Laussedat Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 15:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

À travers une marche de moins de 5 km, participez à un moment de détente rassemblant patrimoine, littérature et histoire de l’art.

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Rue de Bellecroix Parking du parc Laussedat Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 billetterie.culture@ville-yzeure.com

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English :

%C0 Take a walk of less than 5 km and enjoy %E0 a relaxing experience that brings together heritage, literature, and art history.

L’événement Balade littéraire autour de la belle époque Yzeure a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région