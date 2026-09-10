Informations pratiques

Balade littéraire avec Alice Raybaud Bibliothèque Antipode Rennes Samedi 17 octobre, 11h30 Ille-et-Vilaine

Rencontre littéraire dans le cadre de Dangereuses Lectrices

Dans le cadre du festival de littérature féministe Dangereuses Lectrices, l’autrice Alice Raybaud, journaliste au Monde, aussi remarquée pour son livre Nos puissantes amitiés (éditions La Découverte, 2024), vous invite à une balade littéraire dans les rayons de la bibliothèque Antipode, à la découverte des lectures qui l’ont marquée. Elle est invitée à l’occasion de la sortie de son essai _Nos solitudes_ qui paraît le 10 septembre.

Adultes & ados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-17T11:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-17T12:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70



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