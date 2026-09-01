Balade littéraire avec Claude Simon Sous les arcades Arbois

Informations pratiques

Arbois

Balade littéraire avec Claude Simon

Sous les arcades 25 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026 :

Balade littéraire avec Claude Simon, prix Nobel de littérature

Une promenade littéraire à travers Arbois, sur les traces de l’auteur

et du lien qui l’unit à la ville. Au fil des monuments et des souvenirs,

des lectures viendront ponctuer chaque étape de la visite. La visite

se clôturera à la librairie Le Hamac par quelques lectures autour

d’un verre de l’amitié. .

Sous les arcades 25 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

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English : Balade littéraire avec Claude Simon

L’événement Balade littéraire avec Claude Simon Arbois a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA