Balade littéraire avec Claude Simon Sous les arcades Arbois
samedi 19 septembre 2026 · Sous les arcades · Arbois
Informations pratiques
Arbois
Balade littéraire avec Claude Simon
Sous les arcades 25 Grande Rue Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026 :
Balade littéraire avec Claude Simon, prix Nobel de littérature
Une promenade littéraire à travers Arbois, sur les traces de l’auteur
et du lien qui l’unit à la ville. Au fil des monuments et des souvenirs,
des lectures viendront ponctuer chaque étape de la visite. La visite
se clôturera à la librairie Le Hamac par quelques lectures autour
d’un verre de l’amitié. .
Sous les arcades 25 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com
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English : Balade littéraire avec Claude Simon
L’événement Balade littéraire avec Claude Simon Arbois a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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