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AGENDA · Arbois

Balade littéraire avec Claude Simon Sous les arcades Arbois

samedi 19 septembre 2026 · Sous les arcades · Arbois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Sous les arcades
Adresse
25 Grande Rue
Ville
39600 Arbois
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Arbois

Balade littéraire avec Claude Simon

Sous les arcades 25 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026 :

Balade littéraire avec Claude Simon, prix Nobel de littérature

Une promenade littéraire à travers Arbois, sur les traces de l’auteur
et du lien qui l’unit à la ville. Au fil des monuments et des souvenirs,
des lectures viendront ponctuer chaque étape de la visite. La visite
se clôturera à la librairie Le Hamac par quelques lectures autour
d’un verre de l’amitié.   .

Sous les arcades 25 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34  contact@cdj-tourisme.com

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English : Balade littéraire avec Claude Simon

L’événement Balade littéraire avec Claude Simon Arbois a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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