Balade littéraire avec Élise Thiébaut Bibliothèque Antipode Rennes

Autrice de Ceci est mon sang et invitée dans le cadre du festival Dangereuses lectrices, Elise Thiébaut vous invite à une balade littéraire dans les rayons de la bibliothèque pour partager les livres, films et disques qui l’ont marquée et inspirée.

Début : 2025-10-18T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T12:00:00.000+02:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70