Balade littéraire avec Estelle Lachaud, Jardins Panoramiques de Limeuil, Limeuil

Balade littéraire avec Estelle Lachaud Dimanche 7 juin, 10h30, 15h00 Jardins Panoramiques de Limeuil Dordogne

Tarifs : 8€, 5,60€ pour les 6-18 ans, gratuit -6 ans. Deux départs de visite : à 10h30 et à 15h00, places limitées à 25 personnes par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Les arbres sont d’abord des graines. Le futur s’écrit déjà.

Nous vous invitons à une promenade littéraire dans les Jardins Panoramiques.

Avec Estelle Lachaud et son roman, Le Temps de Vivre, prenons le temps de la rencontre, laissons l’imagination nous guider.

Aimons, osons le monde désirable de demain.

Le Temps de Vivre est une utopie, un roman optimiste. Dans une société qui a déjà fait sa transition écologique, nous suivons les aventures de Lise, Paul, Julien, Margot.

Comment vont-ils déjouer la volonté de retour des pétroliers ?

Deux départs de visite : à 10h30 et à 15h00, places limitées à 25 personnes par groupe.

Jardins Panoramiques de Limeuil Place des Fossés 24510 Limeuil Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 73 26 13 http://www.jardins-panoramiques-limeuil.com Une succession de jardins thématiques, pédagogiques et interactifs aménagés dans un jardin d’inspiration à l’anglaise et dans un arboretum panoramique : jardin des couleurs, tactile et ludique, jardin des insectes, jardin d’eau, jardin gourmand. Nouveau : jardin de l’apothicaire, aromatique et médicinal. Les jardins sont situés à l’emplacement de l’ancien château-fort au sommet du village de Limeuil classé aux « plus beaux villages de France » avec une vue unique sur la confluence Dordogne-Vézère.

Les arbres sont d’abord des graines. Le futur s’écrit déjà.

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