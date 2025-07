Balade littéraire avec Mayalen Goust Bibliothèque Bellangerais Rennes

Balade littéraire avec Mayalen Goust Bibliothèque Bellangerais Rennes mardi 2 décembre 2025.

Balade littéraire avec Mayalen Goust Bibliothèque Bellangerais Rennes Mardi 2 décembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

sur réservation

En écho à son exposition D’or et d’oreillers, déambulation avec Mayalen Goust, autrice et illustratrice, autour des livres, films, disques qui l’ont inspirée, suivie d’une séance de dédicaces.

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr 02 23 62 26 40