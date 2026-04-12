Balade littéraire dans les Jardins Panoramiques de Limeuil Place des Fosses Limeuil

Balade littéraire dans les Jardins Panoramiques de Limeuil

Place des Fosses Jardins Panoramiques de Limeuil Limeuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Estelle Lachaud présentera son livre Le Temps de Vivre et proposera une balade littéraire dans les Jardins panoramiques de Limeuil.

A la suite du Troc aux plantes organisé par Passion Petit Patrimoine à l’entrée des jardins panoramiques de Limeuil.

L’après-midi, Estelle Lachaud présentera son livre Le Temps de Vivre et proposera une promenade littéraire dans les jardins panoramiques pour se laisser guider par notre imagination et oser le monde désirable de demain. .

Place des Fosses Jardins Panoramiques de Limeuil Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 26 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade littéraire dans les Jardins Panoramiques de Limeuil

Estelle Lachaud will present her book Le Temps de Vivre and propose a literary stroll through the panoramic gardens of Limeuil.

L’événement Balade littéraire dans les Jardins Panoramiques de Limeuil Limeuil a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère