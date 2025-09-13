BALADE LITTÉRAIRE Des mots sous les arbres Rue Hayer Château-Gontier-sur-Mayenne

Rue Hayer Jardin du Bout du Monde Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-09-13 15:00:00

Une balade littéraire dans les jardins de Château-Gontier, ça vous dit ?

Du Jardin du bout du monde jusqu’aux jardins familiaux, tout en longeant les bords de la Mayenne, traversez Château-Gontier en compagnie de vos bibliothécaires à la découverte des jardins de votre ville.

Cette balade sera ponctuée de lectures.

Point de départ de la balade Fontaine du Jardin du Bout du monde

Conditions de participation

Bonne condition physique

Bonnes chaussures de marche

Gratuit | Sur inscription à partir du 30 août

Informations et inscriptions 02 43 09 50 53 .

English :

How about a literary stroll through the gardens of Château-Gontier?

German :

Wie wäre es mit einem literarischen Spaziergang durch die Gärten von Château-Gontier?

Italiano :

Avete voglia di una passeggiata letteraria nei giardini di Château-Gontier?

Espanol :

¿Le apetece un paseo literario por los jardines de Château-Gontier?

