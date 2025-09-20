Balade littéraire « Jean Giono et le Mont d’Or » CENTRE JEAN GIONO Manosque

Balade littéraire « Jean Giono et le Mont d'Or » Samedi 20 septembre, 10h00 CENTRE JEAN GIONO Alpes-de-Haute-Provence

Jean Giono et le Mont d’Or

Partez en balade au Mont d’Or pour arpenter les lieux qui ont marqué la vie de Jean Giono et influencé ses écrits : un moment d’échanges et l’inspiration sur un des sites incontournables de Manosque.

Avec les médiatrices culturelles du Centre

Public : A partir de 16 ans

Gratuit sur réservation

Infos/Contact : 04 92 70 54 54 – centregiono@dlva.fr

Créé en 1992, le centre a pour vocation de promouvoir l'oeuvre de l'écrivain. Il a mis en place une activité permanente et développe dans le cadre des grands rendez-vous nationaux une programmation d'événements littéraires et artistiques, en résonnance avec la vie et l'oeuvre de l'écrivain.

CENTRE JEAN GIONO 3, Boulevard Elémir Bourges 04100 Manosque
04 92 70 54 54
centregiono@dlva.fr
http://www.centrejeangiono.com

