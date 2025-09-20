Balade littéraire Jean Giono et le Mont d’Or Journées européennes du Patrimoine Manosque

Balade littéraire Jean Giono et le Mont d’Or Journées européennes du Patrimoine

3 Boulevard Elémir Bourges Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

2025-09-20

Partez en balade au Mont d’Or pour arpenter les lieux qui ont marqué la vie de Jean Giono et influencé ses écrits : un moment d’échanges et d’inspiration sur un des sites incontournables de Manosque.

3 Boulevard Elémir Bourges Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 54 54 centregiono@dlva.fr

English :

Take a stroll on the Mont d?Or to explore the places that marked Jean Giono?s life and influenced his writings: a moment of exchange and inspiration at one of Manosque?s must-see sites.

German :

Machen Sie einen Spaziergang auf den Mont d’Or und durchstreifen Sie die Orte, die das Leben von Jean Giono geprägt und seine Schriften beeinflusst haben: ein Moment des Austauschs und der Inspiration an einem der unumgänglichen Orte in Manosque.

Italiano :

Passeggiate sul Mont d’Or e scoprite i luoghi che hanno segnato la vita di Jean Giono e influenzato i suoi scritti: un momento di scambio e di ispirazione in uno dei siti imperdibili di Manosque.

Espanol :

Pasee por el Mont d’Or y descubra los lugares que marcaron la vida de Jean Giono e influyeron en sus escritos: un momento de intercambio e inspiración en uno de los lugares imprescindibles de Manosque.

L’événement Balade littéraire Jean Giono et le Mont d’Or Journées européennes du Patrimoine Manosque a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque