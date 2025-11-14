Balade Littéraire Les Lieux du Sang Noir Saint-Brieuc

Balade Littéraire Les Lieux du Sang Noir

13 Rue Lavoisier Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 16:00:00

fin : 2025-11-14 18:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Des lieux mêmes de l’écriture du roman, en passant devant Boeufgorod et autres sites briochins évoqués dans Le Sang noir jusqu’à la gare où se noue la tragédie de Cripure.

13 Rue Lavoisier Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 68 56 72

