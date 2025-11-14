Balade Littéraire Les Lieux du Sang Noir Saint-Brieuc
Balade Littéraire Les Lieux du Sang Noir Saint-Brieuc vendredi 14 novembre 2025.
Balade Littéraire Les Lieux du Sang Noir
13 Rue Lavoisier Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 16:00:00
fin : 2025-11-14 18:30:00
Date(s) :
2025-11-14
Des lieux mêmes de l’écriture du roman, en passant devant Boeufgorod et autres sites briochins évoqués dans Le Sang noir jusqu’à la gare où se noue la tragédie de Cripure.
Sans réservation. .
13 Rue Lavoisier Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 68 56 72
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Balade Littéraire Les Lieux du Sang Noir Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-10-07 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme