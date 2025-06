Balade littéraire Librairie La Rencontre Rennes 24 juillet 2025

Balade littéraire Librairie La Rencontre Rennes Jeudi 24 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

Promenade littéraire au cœur de Baud-Chardonnet : lectures, musique et nature en harmonie

Cet été, la Direction de quartiers Centre vous propose une déambulation littéraire dans le parc de Baud-Chardonnet. Les bibliothécaires de Lucien Rose et les libraires de La Rencontre s’associent pour vous proposer une sélection de textes autour de la nature, accompagnée à la flûte traversière et à la guitare par Teodora Acker et Yann Barreaud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-24T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-24T17:30:00.000+02:00

1



Librairie La Rencontre 8 rue Georges Charpak, 35 000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine