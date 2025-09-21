Balade littéraire Manosque à travers les yeux de Jean Giono de Jean Le Bleu au Hussard sur le toit Journées européennes du patrimoine 2025 Manosque

3 Boulevard Elémir Bourges Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Partez en promenade dans le centre historique de Manosque, jalonnée de haltes lecture, sur les lieux de l'enfance et de la jeunesse de Jean Giono qui ont nourri à jamais sa mémoire et son imaginaire.

3 Boulevard Elémir Bourges Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 54 54 centregiono@dlva.fr

English :

Take a stroll through the historic center of Manosque, punctuated by reading stops, to the places of Jean Giono's childhood and youth that forever nourished his memory and imagination.

German :

Begeben Sie sich auf einen Spaziergang durch das historische Zentrum von Manosque mit Lesepausen an den Orten von Jean Gionos Kindheit und Jugend, die für immer sein Gedächtnis und seine Vorstellungskraft genährt haben.

Italiano :

Passeggiate nel centro storico di Manosque, scandite da tappe di lettura, nei luoghi in cui Jean Giono è cresciuto e che hanno alimentato per sempre la sua memoria e la sua immaginazione.

Espanol :

Pasee por el centro histórico de Manosque, salpicado de paradas de lectura, hasta los lugares donde creció Jean Giono y que alimentaron para siempre su memoria y su imaginación.

