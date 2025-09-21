Balade littéraire Manosque, poésie d’une ville au fil des pages de Giono Journées européennes du patrimoine 2025 Manosque

Balade littéraire Manosque, poésie d’une ville au fil des pages de Giono Journées européennes du patrimoine 2025

3 Boulevard Elémir Bourges Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Sous forme de déambulation jalonnée de références littéraires, découvrez le centre historique de Manosque à travers les écrits de Jean Giono ou comment l’écrivain a-t-il dépeint sa ville natale.

3 Boulevard Elémir Bourges Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 54 54 centregiono@dlva.fr

English :

Discover the historic center of Manosque through the writings of Jean Giono, or how the writer portrayed his native town.

German :

Entdecken Sie das historische Zentrum von Manosque anhand der Schriften von Jean Giono oder wie der Schriftsteller seine Heimatstadt dargestellt hat.

Italiano :

Passeggiate nel centro storico di Manosque, costellato di riferimenti letterari, e scoprite come Jean Giono ha ritratto la sua città natale.

Espanol :

Pasee por el centro histórico de Manosque, salpicado de referencias literarias, y descubra cómo Jean Giono retrató su ciudad natal.

