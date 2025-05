Balade Littéraire, sur le thème des Frontières – Le Relais de Lanmodez Lanmodez, 18 mai 2025 16:30, Lanmodez.

Côtes-d’Armor

Balade Littéraire, sur le thème des Frontières Le Relais de Lanmodez 5 Rue de la Mairie Lanmodez Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 16:30:00

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Le Café Littéraire prend le vent du printemps et part en Balade sur les sentiers à la frontière de notre commune Lanmodez et de l’autre Pleubian. Frontières géographiques, intimes, celles qui séparent ou qui protègent … et ces chemins littéraires qui nous rapprochent. Collation entre terre et mer en fin de Balade. Réservations souhaitées .

Le Relais de Lanmodez 5 Rue de la Mairie

Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 21 96 85

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade Littéraire, sur le thème des Frontières Lanmodez a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose