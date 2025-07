[Balade littoral] La mer monte Cabine lire à la plage Dieppe

[Balade littoral] La mer monte Cabine lire à la plage Dieppe jeudi 17 juillet 2025.

[Balade littoral] La mer monte

Cabine lire à la plage / Boulevard de Verdun Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-07-17 14:30:00

2025-07-17

Et si vous découvriez Dieppe autrement ? Lors d’une balade commentée en bord de mer, explorez les enjeux du changement climatique, du recul des falaises et de la montée des eaux avec deux spécialistes passionnantes.

Une animation gratuite, instructive et accessible à tous, au départ de la Cabane Lire à la Plage.

À ne pas manquer l’atelier de sensibilisation “Quel avenir pour le littoral ?”

de 14h30 à 16h30 face au skate-park, front de mer.

Gratuit, sur inscription au 07 63 45 68 13 ou à la Cabane Lire à la Plage.

Une animation proposée par le Syndicat Mixte du Littoral 76 et le Syndicat du Bassin Versant de l’Arques.

Cabine lire à la plage / Boulevard de Verdun Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 63 45 68 13

English : [Balade littoral] La mer monte

Why not discover Dieppe in a different way? Take a guided stroll along the seafront and explore the issues of climate change, cliff recession and rising sea levels with two fascinating specialists.

Free, informative and accessible to all, the tour departs from the Cabane Lire à la Plage.

? Don’t miss: the « What future for the coastline?

from 2:30 to 4:30 p.m. ? in front of the skate park, seafront.

? Free, with registration on 07 63 45 68 13 or at the Cabane Lire à la Plage.

Organized by Syndicat Mixte du Littoral 76 and Syndicat du Bassin Versant de l’Arques.

German :

Wie wäre es, Dieppe einmal anders zu entdecken? Erkunden Sie bei einem kommentierten Spaziergang am Meer die Herausforderungen des Klimawandels, des Rückgangs der Klippen und des Anstiegs des Meeresspiegels mit zwei spannenden Expertinnen.

Diese kostenlose, informative und für alle zugängliche Veranstaltung beginnt an der Cabane Lire à la Plage.

? Nicht zu verpassen: der Sensibilisierungsworkshop « Welche Zukunft für die Küste?

von 14:30 bis 16:30 Uhr gegenüber dem Skatepark am Meer.

? Kostenlos, nach Anmeldung unter 07 63 45 68 13 oder in der Cabane Lire à la Plage.

Eine vom Syndicat Mixte du Littoral 76 und dem Syndicat du Bassin Versant de l’Arques angebotene Veranstaltung.

Italiano :

E se scopriste Dieppe in modo diverso? Durante una passeggiata guidata sul lungomare, esplorate i temi del cambiamento climatico, dell’arretramento delle scogliere e dell’innalzamento del livello del mare con due affascinanti specialisti.

È gratuita, informativa e accessibile a tutti, con partenza dalla Cabane Lire à la Plage.

? Da non perdere: il workshop di sensibilizzazione « Quale futuro per la costa?

dalle 14.30 alle 16.30, di fronte allo skate-park, sul lungomare.

? Gratuito, iscrizione obbligatoria al numero 07 63 45 68 13 o presso la Cabane Lire à la Plage.

Un evento organizzato dal Syndicat Mixte du Littoral 76 e dal Syndicat du Bassin Versant de l’Arques.

Espanol :

¿Y si descubriera Dieppe de otra manera? Durante un paseo guiado por el paseo marítimo, explore los problemas del cambio climático, el retroceso de los acantilados y la subida del nivel del mar de la mano de dos fascinantes especialistas.

Es gratuito, informativo y accesible a todos, y comienza en la Cabane Lire à la Plage.

? No se pierda: « ¿Qué futuro para el litoral?

de 14.30 a 16.30 h. frente al skate-park, en el paseo marítimo.

? Gratuito, previa inscripción en el 07 63 45 68 13 o en la Cabane Lire à la Plage.

Evento organizado por el Sindicato Mixto del Litoral 76 y el Sindicato del Bassin Versant de l’Arques.

