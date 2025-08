Balade Littorale Découverte du patrimoine naturel et architectural, du Chay à Foncillon Royan

Balade Littorale Découverte du patrimoine naturel et architectural, du Chay à Foncillon Royan vendredi 19 septembre 2025.

Balade Littorale Découverte du patrimoine naturel et architectural, du Chay à Foncillon

RDV parking de la plage du Chay Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Les services environnement et patrimoine de la Ville de Royan vous proposent une promenade le long du rivage pour découvrir les richesses de paysages et de l’architecture qui bordent l’Estuaire de la Gironde.

.

RDV parking de la plage du Chay Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 62 02 environnement@mairie-royan.fr

English :

The environment and heritage departments of the town of Royan invite you to take a stroll along the shore to discover the wealth of landscapes and architecture along the Gironde Estuary.

German :

Die Abteilungen für Umwelt und Kulturerbe der Stadt Royan laden Sie zu einem Spaziergang entlang der Küste ein, um den Reichtum der Landschaften und der Architektur entlang der Mündung der Gironde zu entdecken.

Italiano :

Gli assessorati all’ambiente e al patrimonio della città di Royan vi invitano a fare una passeggiata lungo la riva per scoprire la ricchezza paesaggistica e architettonica dell’estuario della Gironda.

Espanol :

Los departamentos de Medio Ambiente y Patrimonio de la ciudad de Royan le invitan a pasear por la orilla para descubrir la riqueza paisajística y arquitectónica del estuario de la Gironda.

L’événement Balade Littorale Découverte du patrimoine naturel et architectural, du Chay à Foncillon Royan a été mis à jour le 2025-07-28 par Mairie de Royan