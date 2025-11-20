Balade Loire et pique-nique La Loire au crépuscule

Ouvrouer-les-Champs Loiret

Début : Vendredi 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

2026-07-31

Balade en bord de Loire pour observer la faune au coucher du soleil (apporter votre pique-nique). .

Ouvrouer-les-Champs 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org

English :

Loire tour: The Loire at twilight

German :

Loire-Spaziergang: Die Loire in der Abenddämmerung

Italiano :

Passeggiata nella Loira: la Loira al tramonto

Espanol :

Paseo por el Loira: El Loira al atardecer

