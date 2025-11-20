Balade Loire Nuit de la chouette Jargeau

Balade Loire Nuit de la chouette

Balade Loire Nuit de la chouette Jargeau samedi 21 mars 2026.

Balade Loire Nuit de la chouette

Maison de Loire, La Chanterie, boulevard Carnot Jargeau Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21 18:30:00
fin : 2026-03-21 21:30:00

Date(s) :
2026-03-21

Découverte des rapaces nocturnes et de leurs modes de vie, dans le cadre de la Nuit de la Chouette. RV indiqué lors de la réservation.   .

Maison de Loire, La Chanterie, boulevard Carnot Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60  accueil@maisondeloire45.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade Loire Nuit de la chouette Jargeau a été mis à jour le 2025-11-20 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS