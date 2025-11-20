Balade Loire Nuit de la chouette Jargeau

Balade Loire Nuit de la chouette

Maison de Loire, La Chanterie, boulevard Carnot Jargeau Loiret

Début : Samedi 2026-03-21 18:30:00

fin : 2026-03-21 21:30:00

2026-03-21

Découverte des rapaces nocturnes et de leurs modes de vie, dans le cadre de la Nuit de la Chouette. RV indiqué lors de la réservation. .

Maison de Loire, La Chanterie, boulevard Carnot Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org

