Balade ludique à Cernay Cernay
Balade ludique à Cernay Cernay jeudi 1 janvier 2026.
Balade ludique à Cernay
1 rue Latouche Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-01 09:00:00
fin : 2026-11-25 19:00:00
Date(s) :
2026-01-01
Sortez des sentiers traditionnels pour découvrir Cernay et récoltez des indices pour résoudre l’énigme. Livret de jeu à l’Office de Tourisme.
Sortez des sentiers traditionnels pour découvrir Cernay ses cigognes, ses ruelles cachées et son histoire !
Cette balade vous permet de récolter des indices et d’avancer pas à pas pour résoudre l’énigme. Livret de jeu disponible à l’Office de Tourisme. Parcours adapté en 3 versions pour les enfants de 4 à 12 ans… et pour toute la famille ! .
1 rue Latouche Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 50 35 info@tourisme-thann-cernay.fr
English :
Go off the traditional paths to discover Cernay and collect clues to solve the riddle. Game booklet at the Tourist Office.
L’événement Balade ludique à Cernay Cernay a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay