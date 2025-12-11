Balade ludique à Cernay Cernay

Balade ludique à Cernay

1 rue Latouche Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-01 09:00:00

fin : 2026-11-25 19:00:00

Date(s) :

2026-01-01

Sortez des sentiers traditionnels pour découvrir Cernay et récoltez des indices pour résoudre l’énigme. Livret de jeu à l’Office de Tourisme.

Sortez des sentiers traditionnels pour découvrir Cernay ses cigognes, ses ruelles cachées et son histoire !

Cette balade vous permet de récolter des indices et d’avancer pas à pas pour résoudre l’énigme. Livret de jeu disponible à l’Office de Tourisme. Parcours adapté en 3 versions pour les enfants de 4 à 12 ans… et pour toute la famille ! .

1 rue Latouche Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 50 35 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

Go off the traditional paths to discover Cernay and collect clues to solve the riddle. Game booklet at the Tourist Office.

