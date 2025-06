Balade ludique à Petite-Rosselle Petite-Rosselle Moselle

Balade ludique à Petite-Rosselle Petite-Rosselle Moselle 1 juillet 2025

Balade ludique à Petite-Rosselle Adultes A pieds Difficulté moyenne

Balade ludique à Petite-Rosselle Chemin du Schafbach 57540 Petite-Rosselle Moselle Grand Est

Durée : Distance : 3000.0 Tarif :

Circuit ludique pour visiter, se balader, s’amuser, au départ du chalet des Amis de la Nature à Petite-Rosselle. Conçues comme un jeu de piste, les fiches circuits sont proposées pour trois niveaux 4/6ans ; 7/9ans et +10ans. Réponses à retirer à l’Office de Tourisme du Pays de Forbach. Le travail de chaque petit enquêteur sera récompensé sur présentation des bonnes réponses.

https://www.paysdeforbach.com/ +33 3 87 85 02 43

English :

A fun way to visit, stroll and have fun, starting from the Amis de la Nature chalet in Petite-Rosselle. Designed as a treasure hunt, the circuit cards are available for three levels: 4/6 years; 7/9 years and +10 years. Answers to be collected from the Pays de Forbach Tourist Office. The work of each little investigator will be rewarded on presentation of the correct answers.

Deutsch :

Spielerischer Rundgang zum Besichtigen, Spazierengehen und Spaß haben, ausgehend von der Hütte der Naturfreunde in Petite-Rosselle. Die wie eine Schnitzeljagd gestalteten Rundreisekarten werden für drei Niveaus angeboten: 4/6 Jahre, 7/9 Jahre und +10 Jahre. Die Antworten müssen im Office de Tourisme du Pays de Forbach abgeholt werden. Die Arbeit jedes kleinen Ermittlers wird nach Vorlage der richtigen Antworten belohnt.

Italiano :

Un modo divertente per visitare, passeggiare e divertirsi, partendo dallo chalet degli Amici della Natura a Petite-Rosselle. Concepite come una caccia al tesoro, le carte del circuito sono disponibili per tre livelli: 4/6 anni; 7/9 anni e +10 anni. Le risposte possono essere ritirate presso l’Ufficio del Turismo del Pays de Forbach. Il lavoro di ogni piccolo investigatore sarà premiato alla presentazione delle risposte corrette.

Español :

Una forma divertida de visitar, pasear y divertirse, partiendo del chalet de los Amigos de la Naturaleza en Petite-Rosselle. Diseñadas como una búsqueda del tesoro, las tarjetas del circuito están disponibles para tres niveles: 4/6 años; 7/9 años y +10 años. Las respuestas pueden recogerse en la Oficina de Turismo del Pays de Forbach. El trabajo de cada pequeño investigador será recompensado al presentar las respuestas correctas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-03 par Système d’information touristique Lorrain