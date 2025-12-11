Balade ludique à Thann Thann

Balade ludique à Thann

7 rue de la 1ère Armée Thann Haut-Rhin

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-01 09:00:00

fin : 2026-11-25 19:00:00

2026-01-01

Sortez des sentiers traditionnels pour découvrir Thann et récoltez des indices pour résoudre l’énigme. Livret de jeu à l’Office de Tourisme.

Sortez des sentiers traditionnels pour découvrir Thann sa vieille ville, son patrimoine, son vignoble et ses traditions !

Cette balade vous permet de récolter des indices et d’avancer pas à pas pour résoudre l’énigme. Livret de jeu disponible à l’Office de Tourisme. Parcours adapté en 3 versions pour les enfants de 4 à 12 ans… et pour toute la famille ! 0 .

7 rue de la 1ère Armée Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

Go off the traditional paths to discover Thann and collect clues to solve the puzzle. Game booklet at the Tourist Office.

