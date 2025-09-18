BALADE LUDIQUE EN FAMILLE Cabrerolles

9 Route d’Aigues Vives Cabrerolles Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Suivez Laure sur notre belle balade autour du cratère météoritique, accessible à tous de 15h à 17h30, équipé du « Comporte », le sac à dos vigneron, elle vous fera découvrir plein de surprises et de jeux pour petits et grands ! Découverte, rencontre, partage, dégustation avec le vigneron.

Suivez Laure, guide locale, pour une balade en famille, accessible à tous et ponctuée de pauses ludiques, autour d’un cratère météoritique unique, entouré et cultivé avec des vignes !

Equipée du Comporte , le sac à dos vigneron, elle vous fera découvrir plein de surprises et d’animations pour petits et grands !

Tout en s’émerveillant du patrimoine local et de la géologie propre au Faugérois avec cette petite randonnée de 6km.

Terminez par une dégustation des vins du domaine ainsi que des produits oléicoles (confit, tapenade, sirop de plantes…) des Oliviers de Castelsec.

Achat direct producteur.

Horaire Randonnée 15h à 17h30 puis dégustation

Tarif 18€ /adulte,

10€ de 10 à 18 ans

5€ / enfant <10 ans Sur inscription directement auprès de la guide au: 06 89 78 71 02 Prévoir baskets, bouteille d'eau. N’hésitez pas à réserver dans un de nos restaurants Vignobles & Découvertes à Faugères pour votre soirée "Dame Jane" à Faugères 09 83 42 76 81 "Les Grands Vins du Terroir" à Faugères 04 67 23 69 91 "Le Relais des Oliviers" à Faugères 04 67 93 45 53 "Abbaye Sylva Plana" à Laurens 04 67 93 43 55 Vous souhaitez prolonger votre expérience ? Voici quelques hébergements Vignobles & Découvertes à proximité "Gîte Les Fontanilles" à Cabrerolles 06 12 10 18 30 "Camping l'Oliveraie" à Laurens 04 67 90 24 36 . 9 Route d'Aigues Vives Cabrerolles 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 21 12 info@domainedumeteore.com English :

Follow Laure on our beautiful walk around the meteorite crater, open to all from 3pm to 5:30pm, equipped with the « Comporte », the winegrower’s backpack, she’ll show you lots of surprises and games for young and old! Discover, meet, share and taste with the winemaker.

German :

Folgen Sie Laure auf unserem schönen Spaziergang um den Meteoritenkrater, der von 15 Uhr bis 17.30 Uhr für alle zugänglich ist. Ausgestattet mit dem « Comporte », dem Winzerrucksack, wird sie Ihnen viele Überraschungen und Spiele für Groß und Klein zeigen! Entdeckung, Begegnung, Austausch und Verkostung mit dem Winzer.

Italiano :

Seguite Laure nella nostra bella passeggiata intorno al cratere meteoritico, aperta a tutti dalle 15.00 alle 17.30. Munita del « Comporte », lo zaino del viticoltore, vi farà scoprire tante sorprese e giochi per grandi e piccini! Scoprite, incontrate, condividete e degustate con il vignaiolo.

Espanol :

Acompañe a Laure en nuestro hermoso paseo por el cráter del meteorito, abierto a todos de 15:00 a 17:30. Equipada con el « Comporte », la mochila del viticultor, le presentará un montón de sorpresas y juegos para grandes y pequeños Descubra, conozca, comparta y deguste con el viticultor.

