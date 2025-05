Balade ludique en famille – Xonrupt-Longemer, 21 mai 2025 14:00, Xonrupt-Longemer.

Vosges

Balade ludique en famille Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-05-21 14:00:00

fin : 2025-05-21

Date(s) :

2025-05-21

Prévoyez un équipement adapté pour cette enquête au bord de l’eau.Enfants

Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 00 70

English :

Make sure you have the right equipment for this waterside survey.

German :

Bringen Sie für diese Untersuchung am Wasser eine geeignete Ausrüstung mit.

Italiano :

Assicuratevi di avere l’attrezzatura giusta per questa indagine in riva al mare.

Espanol :

Asegúrese de contar con el equipo adecuado para esta investigación junto al agua.

L’événement Balade ludique en famille Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2025-05-07 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES