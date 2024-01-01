Balade ludique en forêt de Haguenau Haguenau

Balade ludique en forêt de Haguenau Haguenau lundi 1 janvier 2024.

Balade ludique en forêt de Haguenau

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-01 13:30:00

fin : 2025-12-31 17:30:00

Date(s) :

2024-01-01 2025-04-01 2025-11-21

Découvrez une partie de la Forêt d’Exception® de Haguenau sur un parcours ponctué d’énigmes !

Soyez curieux, observateur et collectez les indices qui vous permettront de résoudre une énigme ! Livret de jeu disponible à l’office de tourisme en trois versions pour les enfants à partir de 4 ans… et pour toute la famille !

Découvrez une partie de la Forêt d’Exception® de Haguenau sur un parcours ponctué d’énigmes !

Soyez curieux, observateur et collectez les indices qui vous permettront de résoudre une énigme ! Livret de jeu disponible à l’office de tourisme en trois versions pour les enfants à partir de 4 ans… et pour toute la famille !

D’autres balades ludiques sont disponibles sur l’ensemble sur territoire Haguenau, Bischwiller et Brumath. 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99 tourisme@agglo-haguenau.fr

English :

Discover a part of the Haguenau Forest of Exception® on a route punctuated with riddles!

Be curious, observant and collect the clues that will allow you to solve a riddle! Game booklet available at the tourist office in three versions for children from 4 years old… and for the whole family!

German :

Entdecken Sie einen Teil des Forêt d’Exception® von Haguenau auf einem mit Rätseln gespickten Parcours!

Seien Sie neugierig, beobachten Sie und sammeln Sie die Hinweise, die Ihnen helfen, ein Rätsel zu lösen! Spielheft in drei Versionen für Kinder ab 4 Jahren… und für die ganze Familie im Tourismusbüro erhältlich!

Italiano :

Scoprite una parte della Foresta dell’Eccezione di Haguenau® su un percorso costellato di enigmi!

Siate curiosi, osservatori e raccogliete gli indizi che vi permetteranno di risolvere l’enigma! Libretto di giochi disponibile presso l’ufficio turistico in tre versioni per bambini dai 4 anni… e per tutta la famiglia!

Espanol :

Descubra una parte del Bosque de Excepción de Haguenau® en una ruta salpicada de acertijos

¡Sé curioso, observador y recoge las pistas que te permitirán resolver el enigma! Cuaderno de juegos disponible en la oficina de turismo en tres versiones para niños a partir de 4 años… ¡y para toda la familia!

L’événement Balade ludique en forêt de Haguenau Haguenau a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau