Balade ludique et familiale au crépuscule en compagnie des chauves-souris Rdv à la médiathèque Bagnères-de-Bigorre

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Dans le cadre de la Fête de la Science, la Médiathèque vous invite à une balade ludique et familiale au crépuscule en compagnie des chauves-souris, animée par Hélène Dupuy, spécialisée dans l’étude des mammifères sauvages.

Quand ? Vendredi 10 octobre à 19h00 (durée 1h30 environ) [ Rendez-vous directement à la Médiathèque ]

Pour qui ? Tout public à partir de 6 ans

Gratuit Sur inscription auprès de la Médiathèque par téléphone ou par mail ou directement sur place ! –

English :

As part of the Fête de la Science, the Médiathèque invites you to take part in a fun, family-friendly bat walk at dusk, led by Hélène Dupuy, a specialist in the study of wild mammals.

When’s the event? Friday, October 10 at 7:00 pm (duration: approx. 1h30) [ Meet at the Médiathèque ]

Who is it for? All ages 6 and up

Free Registration required at the Médiathèque by phone or e-mail, or on site! –

German :

Im Rahmen des Wissenschaftsfestes lädt die Mediathek Sie zu einem spielerischen und familienfreundlichen Spaziergang in der Abenddämmerung mit Fledermäusen ein, der von Hélène Dupuy geleitet wird, die auf die Erforschung wilder Säugetiere spezialisiert ist.

Wann findet die Veranstaltung statt? Freitag, 10. Oktober um 19.00 Uhr (Dauer: ca. 1,5 Stunden) [ Treffpunkt direkt in der Mediathek ]

Für wen? Alle ab 6 Jahren

Kostenlos Auf Anmeldung bei der Mediathek per Telefon oder E-Mail oder direkt vor Ort! –

Italiano :

Nell’ambito della Fête de la Science, la Médiathèque vi invita a partecipare a una divertente passeggiata per famiglie al tramonto in compagnia dei pipistrelli, guidata da Hélène Dupuy, specialista nello studio dei mammiferi selvatici.

Quando si svolge l’evento? Venerdì 10 ottobre alle 19.00 (durata: circa 1,5 ore) [ Ritrovo presso la Mediateca ]

A chi è rivolto? Tutte le età, dai 6 anni in su

Gratuito Si prega di registrarsi presso la Mediateca per telefono o via e-mail o di venire con noi! –

Espanol :

En el marco de la Fiesta de la Ciencia, la Mediateca le invita a participar al atardecer en un divertido paseo familiar en compañía de los murciélagos, dirigido por Hélène Dupuy, especialista en el estudio de los mamíferos salvajes.

¿Cuándo? Viernes 10 de octubre a las 19.00 h (duración: 1,5 horas aproximadamente) [ Cita en la Mediateca ]

¿A quién va dirigido? Todas las edades a partir de 6 años

Gratuito Inscríbete en la Mediateca por teléfono o correo electrónico o ¡ven! –

