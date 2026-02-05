Balade ludique Le diable est à Kernansquillec Site de Kernansquillec Plounévez-Moëdec

Balade ludique Le diable est à Kernansquillec

Site de Kernansquillec Kergadalen Plounévez-Moëdec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Durant plus de 70 ans le barrage de Kernansquillec est venu ennoyer une partie de la vallée et priver le diable de son terrain de jeu. En 1996, sa démolition permet au paysage englouti de refaire surface. Aujourd’hui, la nature a repris ses droits dans la vallée et le diable est de retour !

RDV au bureau touristique de Plouaret puis covoiturage vers le site de Kernansquillec (15 min). .

Site de Kernansquillec Kergadalen Plounévez-Moëdec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade ludique Le diable est à Kernansquillec Plounévez-Moëdec a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose