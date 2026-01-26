Balade ludique Les aventures d’Aldéric à Tréguier

Parvis de la cathédrale Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 11:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-07-09 2026-10-22

Plongez au cœur du Moyen Âge le temps d’une balade enchantée en famille !

Au détour des ruelles pittoresques, laissez-vous guider par nos conteuses passionnées, prêtes à vous dévoiler les mystères et les légendes qui ont façonné cette période captivante de l’histoire.

Écoutez les récits palpitants des valeureux chevaliers, des prêtres dévoués et des laborieux paysans, tout en explorant la cité.

Rejoignez-nous pour une aventure hors du temps, où le Moyen Âge reprend vie sous vos yeux émerveillés !

Les chiens ne sont pas acceptés.

Visite adaptée aux enfants à partir de 6 ans. .

Parvis de la cathédrale Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade ludique Les aventures d’Aldéric à Tréguier Tréguier a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose