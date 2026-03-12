Balade ludique Les p’tits explorateurs de la forêt

1Pl du roi Saint Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:30:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-15 2026-04-19 2026-04-22 2026-04-26 2026-04-29 2026-05-03

L’office de tourisme de Brocéliande vous propose une balade ludique pour découvrir la forêt grâce à ses sens

Eveillez votre curiosité en découvrant la forêt sous un nouveau regard… Guidé par votre animateur, explorez la part de mystère qui sommeille au creux des arbres. Observez, touchez et surtout … jouez !

A partir de 5 ans.

Accessible poussettes et PMR.

Rendez-vous à l’office de tourisme de Brocéliande à Paimpont 15 minutes avant le début de la balade

Boucle de 2km au niveau de l’étang de Paimpont

De 10h30 à 12h environ.

INFORMATIONS PRATIQUES:

– Prévoir chaussures adaptées à la marche.

– L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.

– Réservation obligatoire .

1Pl du roi Saint Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

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English :

L’événement Balade ludique Les p’tits explorateurs de la forêt Paimpont a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Brocéliande