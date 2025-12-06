Balade ludique nocturne Montmirail

Balade ludique nocturne

place du Château Montmirail Sarthe

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

À la tombée de la nuit, venez résoudre en famille ou entre ami(e)s les énigmes de ce jeu de piste collaboratif. Étape après étape, remontez le fil de la petite histoire de Montmirail afin de retrouver son trésor perdu. Serez-vous à la hauteur ?

– Rendez-vous place du Château

– Prévoir lampe torche, vêtements chauds et chaussures de marche.

– Renseignements et réservation conseillée auprès du Pays du Perche Sarthois

– En partenariat avec la commune dans le cadre du programme “Cités en lumière” des Petites Cités de Caractère® .

place du Château Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

