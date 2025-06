Balade ludique Oberbruck Oberbruck Haut-Rhin

Balade ludique Oberbruck Place de la Mairie 68290 Oberbruck Haut-Rhin Grand Est

Durée : 60 Distance : 1600.0 Tarif :

Découvrez la commune dOberbruck avec votre famille en vous amusant ! Cette balade ludique vous emmènera à travers les rues de la commune afin de découvrir l’architecture de ce village. Votre découverte sera ponctuée d’énigmes, ouvrez les yeux pour ne rien louper !

Soyez curieux, observateur et collectez les indices qui vous permettront de résoudre une énigme !

Les livrets de jeux sont disponibles à l’office de tourisme, ou à télécharger directement ici. Parcours adapté en trois versions pour les enfants de 4 à 12 ans et pour toute la famille !

https://tourisme.cc-vallee-doller.fr/ +33 3 89 82 41 99

English :

Have fun exploring the town of Oberbruck with your family! This fun walk will take you through the streets of the village to discover its architecture. Your discovery will be punctuated by riddles, so keep your eyes peeled to make sure you don’t miss a thing!

Be curious, observant and collect the clues you need to solve the riddles!

Game booklets are available from the tourist office, or can be downloaded here. There are three versions of the trail for children aged 4 to 12, and for the whole family!

Deutsch :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie die Gemeinde Oberbruck und haben Sie dabei viel Spaß! Dieser spielerische Spaziergang führt Sie durch die Straßen der Gemeinde, um die Architektur dieses Dorfes zu entdecken. Ihre Entdeckungsreise wird von Rätseln unterbrochen, halten Sie die Augen offen, um nichts zu verpassen!

Seien Sie neugierig, beobachten Sie und sammeln Sie Hinweise, die Ihnen helfen, ein Rätsel zu lösen!

Die Spielhefte sind in der Touristeninformation erhältlich oder können hier direkt heruntergeladen werden. Angepasster Parcours in drei Versionen für Kinder von 4 bis 12 Jahren und für die ganze Familie!

Italiano :

Scoprite la città di Oberbruck con la vostra famiglia in modo divertente! Questa divertente passeggiata vi condurrà per le strade del villaggio alla scoperta della sua architettura. La scoperta sarà costellata di indovinelli, quindi tenete gli occhi aperti per non perdervi nulla!

Siate curiosi, osservatori e raccogliete gli indizi necessari per risolvere gli enigmi!

I libretti di gioco sono disponibili presso l’Ufficio del Turismo o possono essere scaricati qui. Esistono tre versioni del percorso per bambini dai 4 ai 12 anni e per tutta la famiglia!

Español :

¡Descubra la ciudad de Oberbruck con su familia de una forma divertida! Este divertido paseo le llevará por las calles del pueblo para descubrir su arquitectura. Su descubrimiento estará salpicado de acertijos, ¡así que mantén los ojos bien abiertos para no perderte nada!

Sea curioso, atento y reúna las pistas necesarias para resolver los enigmas

Los cuadernillos del juego están disponibles en la Oficina de Turismo, o puede descargarlos aquí. Hay tres versiones del recorrido, para niños de 4 a 12 años y para toda la familia

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-16 par Système d’informations touristique Alsace