Balade ludique Saint-Julien-des-Landes
Balade ludique Saint-Julien-des-Landes mercredi 15 avril 2026.
Balade ludique
La Baudrière Saint-Julien-des-Landes Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
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La Baudrière Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire +33 6 28 07 49 70 brancheenature@mailo.com
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English :
L’événement Balade ludique Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-03-24 par CDT85
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