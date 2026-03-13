Balade ludique Trun
Balade ludique Trun vendredi 28 août 2026.
Balade ludique
Mairie Trun Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:30:00
fin : 2026-08-28 16:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Partez à la découverte des paysages autour de Trun lors d’une balade conviviale en pleine nature.
Au programme dégustations de produits locaux, jeux et rallye photos pour les enfants, anecdotes et contes nature, et lecture du paysage pour petits et grands.
Une sortie idéale pour se ressourcer, s’amuser et découvrir la richesse du territoire.
Vendredi 28 août à 14h30
Tout public à partir de 8 ans
3€ par personnes 2€ Réduit Gratuit pour les moins de 18 ans.
Sur réservation obligatoire .
Mairie Trun 61160 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr
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English : Balade ludique
L’événement Balade ludique Trun a été mis à jour le 2026-03-13 par Terres d’Argentan Intercom