Balade lumineuse: brillez cyclistes Épinal

Balade lumineuse: brillez cyclistes

Place Georgin Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-06 17:30:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

La traditionnelle balade lumineuse organisée à l’intention des cyclistes et autres usagers de deux-roues motorisés (trottinettes, gyropodes, hoverboards…) se déroulera en centre ville. L’objectif est de les sensibiliser à l’importance d’être bien visibles des automobilistes durant la période hivernale, où la luminosité est plus faible et la nuit tombe plus rapidement.

Le rendez-vous est fixé à 17h30 place Georgin, devant le marché couvert. Avant la balade, les participants recevront des conseils sur le bon éclairage et les comportements à adopter et se verront remettre des leds et goodies lumineux.

Cette opération est organisée en partenariat avec l’association Prévention MAIF, la Direction départementale des territoires (DDT), la Communauté d’agglomération d’Épinal et Mobilités actives Vosges.Tout public

Place Georgin Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 00

English :

The traditional light walk organized for cyclists and other users of motorized two-wheelers (scooters, gyropods, hoverboards, etc.) will take place in the city center. The aim is to raise awareness of the importance of being clearly visible to motorists during the winter months, when light levels are lower and night falls more quickly.

The meeting point is set for 5.30pm at Place Georgin, in front of the covered market. Before the walk, participants will be given advice on good lighting and how to behave, as well as LED lights and goodies.

This operation is organized in partnership with the Prévention MAIF association, the Direction départementale des territoires (DDT), the Communauté d?agglomération d?Épinal and Mobilités actives Vosges.

German :

Der traditionelle Lichterspaziergang für Radfahrer und andere Nutzer motorisierter Zweiräder (Roller, Gyropods, Hoverboards usw.) findet im Stadtzentrum statt. Ziel ist es, sie dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, im Winter für Autofahrer gut sichtbar zu sein, da die Lichtverhältnisse schlechter sind und die Nacht schneller hereinbricht.

Der Treffpunkt ist um 17:30 Uhr auf dem Place Georgin vor der Markthalle. Vor dem Spaziergang erhalten die Teilnehmer Tipps zur richtigen Beleuchtung und zu Verhaltensweisen und werden mit LEDs und Leuchtgoodies ausgestattet.

Die Aktion wird in Zusammenarbeit mit dem Verein Prévention MAIF, der Direction départementale des territoires (DDT), der Communauté d’agglomération d’Épinal und Mobilités actives Vosges organisiert.

Italiano :

La tradizionale passeggiata luminosa organizzata per i ciclisti e gli altri utenti delle due ruote motorizzate (monopattini, giropattini, hoverboard, ecc.) si svolgerà nel centro della città. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di essere ben visibili agli automobilisti durante i mesi invernali, quando i livelli di luce sono più bassi e l’oscurità cala più rapidamente.

Il punto di ritrovo è fissato per le 17.30 in Place Georgin, di fronte al mercato coperto. Prima della passeggiata, i partecipanti riceveranno consigli su una buona illuminazione e sul comportamento da tenere, oltre a LED e chicche illuminate.

Questa operazione è organizzata in collaborazione con l’associazione Prévention MAIF, la Direction départementale des territoires (DDT), la Communauté d’agglomération d’Épinal e Mobilités actives Vosges.

Espanol :

El tradicional paseo de la luz organizado para ciclistas y otros usuarios de vehículos motorizados de dos ruedas (patinetes, gyropods, hoverboards, etc.) tendrá lugar en el centro de la ciudad. El objetivo es concienciar sobre la importancia de ser claramente visible para los automovilistas durante los meses de invierno, cuando los niveles de luz son más bajos y la oscuridad cae más rápidamente.

El punto de encuentro está fijado a las 17.30 horas en la plaza Georgin, frente al mercado cubierto. Antes del paseo, los participantes recibirán consejos sobre buena iluminación y cómo comportarse, así como LED y golosinas luminosas.

Esta operación se organiza en colaboración con la asociación Prévention MAIF, la Direction départementale des territoires (DDT), la Communauté d’agglomération d’Épinal y Mobilités actives Vosges.

