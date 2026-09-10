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Balade luttes sociales et sérigraphie à la Croix-Rousse par PapyArt // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon

dimanche 20 septembre 2026 · Place Morel, Lyon 1er · Lyon

Balade luttes sociales et sérigraphie à la Croix-Rousse par PapyArt // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Morel, Lyon 1er
Adresse
Place Morel, 69001 Lyon
Ville
69001 Lyon
Département
Rhône
Tarif
Limité à 20 personnes

Balade luttes sociales et sérigraphie à la Croix-Rousse par PapyArt // Pentes de la Croix-Rousse Dimanche 20 septembre, 14h00 Place Morel, Lyon 1er Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, festival de balades urbaines et gratuites pour tous les goûts :

  • balade luttes sociales (RDV 14h, départ 14h30, durée 2h env)
  • « Les affiches en sérigraphie à la Croix-Rousse » en lien avec les luttes sociales : Canuts, anarchistes, mai 68, luttes des habitants dans les années 70 et 80.
  • par Papyart

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Journées européennes du patrimoine

©papyart

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