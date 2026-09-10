Balade luttes sociales et sérigraphie à la Croix-Rousse par PapyArt // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon

Informations pratiques

Balade luttes sociales et sérigraphie à la Croix-Rousse par PapyArt // Pentes de la Croix-Rousse Dimanche 20 septembre, 14h00 Place Morel, Lyon 1er Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, festival de balades urbaines et gratuites pour tous les goûts :

balade luttes sociales (RDV 14h, départ 14h30, durée 2h env)

« Les affiches en sérigraphie à la Croix-Rousse » en lien avec les luttes sociales : Canuts, anarchistes, mai 68, luttes des habitants dans les années 70 et 80.

par Papyart

Place Morel, Lyon 1er Place Morel, 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.onparticipe.fr/b/l2PT215S »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 13K Followers, 575 Following, 2,889 Posts – See Instagram photos and videos from Papyart Privu00e9 (@papyart_serigraphie) », « type »: « rich », « title »: « Papyart Privu00e9 (@papyart_serigraphie) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/312256261_631615438621485_5544185883628871961_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=111&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=jZhxmPBu56EQ7kNvwFa_5g6&_nc_oc=Adq8Q9JXaLgl2GGyZWnTL_JyniPyBUoi_tfQ9zhMgeBNTuVjMUOD9mHbT3yqgUmJEbA&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_AQAzhJaRvY5tzRVNn7T3AyESLX9y97Co3KClZvzOFOlzlw&oe=6A6831C7 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/papyart_serigraphie/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Journées européennes du patrimoine

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