Balade Lyonnaise – Grand tour de Lyon à vélo, Ville de Lyon,

Balade Lyonnaise – Grand tour de Lyon à vélo Dimanche 31 mai, 09h00 Ville de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T13:00:00+02:00

Participez à une balade à vélo animée par les membres d’Univoyage.

La balade démarre le matin et termine le midi, en alternant des temps de cyclo-randonnée et d’observation du territoire.

Les cyclistes doivent venir avec leur vélo personnel et savoir rouler à vélo. Dans le cas contraire, vous pouvez demander à participer aux cours financés par la vélo-école de la Métropole de Lyon.

Le port du casque est demandé, dans la mesure où l’animation des balades engage la responsabilité de l’organisation.

Les balades sont gratuites et ouvertes pour des groupes de 5 à 20 personnes. L’association se réserve le droit de refuser des personnes en fonction des effectifs d’encadrement disponibles. L’inscription doit être réalisée au plus tard la veille de la balade.

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Un tour de Lyon à vélo pour découvrir la Voie Lyonnaise #5 et la campagne lyonnaise.

Univoyage