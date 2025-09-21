Balade lyrique et lecture de poésies « Déambulation lyrique » Cie La Voix m’était contée Saint-Saturnin

Saint-Saturnin Cantal

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Les Journées européennes du patrimoine seront l’occasion de célébrer la nouvelle saison culturelle 2025-2026 ainsi que le parcours découverte du plateau du Limon.

Saint-Saturnin 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 77 12 71 culture@hautesterres.fr

English :

The European Heritage Days will be an opportunity to celebrate the new 2025-2026 cultural season and the Limon plateau discovery trail.

German :

Die Europäischen Tage des Denkmals bieten die Gelegenheit, die neue Kultursaison 2025-2026 sowie den Entdeckungspfad auf dem Limon-Plateau zu feiern.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio saranno l’occasione per celebrare la nuova stagione culturale 2025-2026 e il percorso di scoperta dell’altopiano del Limon.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio serán la ocasión de celebrar la nueva temporada cultural 2025-2026 y el itinerario de descubrimiento de la meseta de Limón.

