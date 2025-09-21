Balade lyrique et lecture de poésies Église Saint-Saturnin Saint-Saturnin

Balade lyrique et lecture de poésies Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Saint-Saturnin Cantal

Infos et réservations: Hautes Terres Tourisme 04 71 20 48 43

Réservation conseillée via billetterie en ligne- jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

« Déambulation lyrique », cie La voix m’était contée

Les Journées européennes du patrimoine seront l’occasion de célébrer la nouvelle saison culturelle de Hautes Terres Communauté et de faire découvrir le parcours du patrimoine archéologique sur le plateau du Limon.

Pour cette ouverture, la proposition audacieuse portée par deux artistes locales allie patrimoine, balade, chants et poésies.

Sur un parcours déterminé, Delphine Astoux propose un répertoire lyrique ponctué d’explications pédagogiques. Dans cette ambiance bucolique, Odile Fix égraine de la poésie avec une attention particulière aux poésies du territoire…

Église Saint-Saturnin Le Bourg, 15190 Saint-Saturnin, France Saint-Saturnin 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes https://saintsaturnin.org Avant 1789, Saint-Saturnin était le siège d’une justice seigneuriale ressortissant à la sénéchaussée d’Auvergne. L’édifice comporte une nef ouvrant au nord sur trois chapelles latérales, au sud sur un porche et une chapelle ; un transept dont les bras sont creusés d’une niche en absidiole ; un chœur polygonal. Transept, chœur, partie Est du goutterot méridional, du XIIe siècle. Nef, chapelle sud, porche et troisième chapelle nord du XVe siècle. Les deux premières chapelles nord, le clocher et sa tourelle d’escalier datent du XIXe siècle. L’arc triomphal est reçu sur colonnes engagées par l’intermédiaire de chapiteaux aux corbeilles sculptées. Le carré du transept est couvert d’une coupole sur trompes évidées en cul-de-four. Ce carré du transept ouvre sur des croisillons voûtés d’un berceau brisé transversal. Chacun de ces croisillons s’ouvre à l’est, par un arc en plein cintre, sur une petite absidiole semi-circulaire creusée en niche dans le mur. Les arcs de communication du carré avec ces croisillons retombent par l’intermédiaire de chapiteaux aux corbeilles sculptées. Le chœur, à cinq pans coupés, est couvert d’une voûte en cul-de-four, portée sur une arcature formée de cinq arcs en plein cintre reçus sur colonnettes dont les chapiteaux ont également des corbeilles ornées. A l’extérieur, le porche est couvert d’une voûte d’ogives retombant, à partir d’une clé circulaire chargée du monogramme du Christ, sur des masques ou simples culots. La corniche s’orne de modillons sculptés originaux (animaux fantastiques, monstres, sirène bifide…).

