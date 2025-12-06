Balade lyrique vers noël au château de Chalais Chalais

Balade lyrique vers noël au château de Chalais

Château de Chalais Chalais Charente

La famille Théry, propriétaire du château de Chalais a le plaisir de vous convier à une soirée musicale d’exception, placée sous le signe de l’élégance et de l’émotion.

English : Lyrical stroll towards Christmas at Chalais Castle

The Théry family, owners of the Château de Chalais, are delighted to invite you to an exceptional evening of music, marked by elegance and emotion.

German :

Die Familie Théry, Besitzer des Schlosses Chalais, freut sich, Sie zu einem außergewöhnlichen musikalischen Abend einzuladen, der von Eleganz und Emotionen geprägt ist.

Italiano :

La famiglia Théry, proprietaria dello Château de Chalais, è lieta di invitarvi a una serata musicale eccezionale, all’insegna dell’eleganza e dell’emozione.

Espanol :

La familia Théry, propietaria del Château de Chalais, tiene el placer de invitarle a una excepcional velada musical de elegancia y emoción.

