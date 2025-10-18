Balade magique au crépuscule Lagruère

Balade magique au crépuscule Lagruère samedi 18 octobre 2025.

Balade magique au crépuscule

Lagruère Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-26 2025-10-29

Découvrez la véritable histoire d’Halloween.

En famille et entre amis.

Découvrez la véritable histoire d’Halloween.

En famille et entre amis.

Sur réservation, places limitées. .

Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 97 03 90 alexandra.debar@laposte.net

English : Balade magique au crépuscule

Discover the true story of Halloween.

With family and friends.

German : Balade magique au crépuscule

Entdecken Sie die wahre Geschichte von Halloween.

Mit der Familie und Freunden.

Italiano :

Scoprite la vera storia di Halloween.

Con la famiglia e gli amici.

Espanol :

Descubra la verdadera historia de Halloween.

En familia y con amigos.

L’événement Balade magique au crépuscule Lagruère a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Val de Garonne