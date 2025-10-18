Balade magique au crépuscule Lagruère
Balade magique au crépuscule Lagruère samedi 18 octobre 2025.
Balade magique au crépuscule
Lagruère Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-18 2025-10-26 2025-10-29
Découvrez la véritable histoire d’Halloween.
En famille et entre amis.
Découvrez la véritable histoire d’Halloween.
En famille et entre amis.
Sur réservation, places limitées. .
Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 97 03 90 alexandra.debar@laposte.net
English : Balade magique au crépuscule
Discover the true story of Halloween.
With family and friends.
German : Balade magique au crépuscule
Entdecken Sie die wahre Geschichte von Halloween.
Mit der Familie und Freunden.
Italiano :
Scoprite la vera storia di Halloween.
Con la famiglia e gli amici.
Espanol :
Descubra la verdadera historia de Halloween.
En familia y con amigos.
L’événement Balade magique au crépuscule Lagruère a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Val de Garonne