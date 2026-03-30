Balade magique au crépuscule

Lagruère Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-10 2026-04-15 2026-04-18

Cueillette printanière, dégustation sauvage, histoires d’Ostara et bestioles bondissantes

En famille et entre amis.

Cueillette printanière, dégustation sauvage, histoires d’Ostara et bestioles bondissantes

En famille et entre amis.

Sur réservation, places limitées. .

Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 97 03 90 alexandra.debar@laposte.net

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English : Balade magique au crépuscule

Spring picking, wild tasting, Ostara stories and bouncing critters

With family and friends.

L’événement Balade magique au crépuscule Lagruère a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Val de Garonne