Balade magique au crépuscule Lagruère
Balade magique au crépuscule Lagruère mardi 7 avril 2026.
Balade magique au crépuscule
Lagruère Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-10 2026-04-15 2026-04-18
Cueillette printanière, dégustation sauvage, histoires d’Ostara et bestioles bondissantes
En famille et entre amis.
Cueillette printanière, dégustation sauvage, histoires d’Ostara et bestioles bondissantes
En famille et entre amis.
Sur réservation, places limitées. .
Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 97 03 90 alexandra.debar@laposte.net
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English : Balade magique au crépuscule
Spring picking, wild tasting, Ostara stories and bouncing critters
With family and friends.
L’événement Balade magique au crépuscule Lagruère a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Val de Garonne