Balade matri.patrimoine & sortie de résidence À l’écoute des vivants Ferme de Villefavard Villefavard

Balade matri.patrimoine & sortie de résidence À l’écoute des vivants

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le temps d’une balade le long des sentiers de Villefavard, le CPIE Val de Gartempe nous invite à nous mettre à l’écoute du vivant qui peuple les forêts limousines. La balade rencontrera des bergers siffleurs de la Vallée d’Ossau et se terminera par un goûter convivial sur le site du Chêne qui danse. Sortie de résidence Les sifflantes est une création, entre pièce musicale et art vivant, qui explore la langue sifflée des bergers d’Aas (Vallée d’Ossau) comme un terrain inédit pour repenser notre rapport au langage, au vivant et à l’origine de la musique. Un temps d’écoute, en silence, sera proposé durant la balade du CPIE. .

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Balade matri.patrimoine & sortie de résidence À l’écoute des vivants

L’événement Balade matri.patrimoine & sortie de résidence À l’écoute des vivants Villefavard a été mis à jour le 2026-03-11 par Terres de Limousin