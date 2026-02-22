Balade matrimoniale à la Halvêque Maison de Quartier La Locomotive Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-17 14:00 – 15:30

Gratuit : oui Gratuit Réservation par mail à l’adresse aurelia.delaunay1@mairie-nantes.frAttention, places limitées à 25 ! Tout public

Partons en balade autour de la maison de quartier la Locomotive à la découverte des rues qui portent des noms de femmes.Des noms de rue qui rendent hommage à des femmes nantaises et des figures de notre histoire nationale, longtemps restées ignorées.Des femmes qui ont résisté, qui se sont engagées, des femmes déterminées, qui par leur parcours sont des sources d’inspiration. Balade proposée dans le cadre du mois des droits des femmes.

Maison de Quartier La Locomotive Nantes 44300



