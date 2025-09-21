Balade Médiathèque Lazare-Carnot La Ferté-Alais

Balade Dimanche 21 septembre, 14h30 Médiathèque Lazare-Carnot Essonne

Réservation conseillée

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Boucle depuis la médiathèque du Val d’Essonne, Lazare Carnot, au travers de quelques personnages féminins de La Ferté-Alais en partenariat avec l’association d’histoire et patrimoine de La Ferté-Alais (2.7 km).

https://www.espace-citoyens.net/valessonne/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/MET_CULT/D_PATRIM25

01 84 64 00 28

Médiathèque Lazare-Carnot Allée Jean-Moulin 91590 La Ferté-Alais La Ferté-Alais 91590 Essonne Île-de-France 01 64 57 66 39

La médiathèque vous propose :

d’emprunter des documents et d’accéder à des ressources numériques via le portail mediatheque.valessonne.fr

de consulter des documents

de participer à des spectacles, rencontres et ateliers

de travailler sur place et de profiter d’espaces de convivialité

d’utiliser des postes informatiques et d’accéder à Internet

de jouer à des jeux de société et vidéo.

©CCVE