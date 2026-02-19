Balade médicinale avec confection d’un remède naturel

Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Non adhérent à l’association.

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

2026-04-04

Découvrez au fil d’une balade facile, les plantes médicinales !

Apprenez à les reconnaître, les cueillir et les transformer en vinaigre médicinal naturel et simple pour toute la famille. Et, tout ceci, dans la nature !

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes castelnature@gmail.com

English :

Discover medicinal plants on an easy walk!

Learn how to recognize them, pick them and turn them into simple, natural medicinal vinegar for the whole family. And all in the great outdoors!

