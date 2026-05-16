Balade médiévale Place Royale Lescar

Lescar

Balade médiévale

Place Royale Office de tourisme Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-07-17 16:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Balade guidée dans la cité médiévale de Lescar: descente sur les remparts de la ville fortifiée, présentation du musée gallo-romain, entrée dans les oubliettes, et découverte de la Cathédrale Romane avec le trésor et la mystérieuse mosaïque du petit chasseur maure . 2000 ans d’histoires vous attendent à Lescar ! .

Place Royale Office de tourisme Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

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English : Balade médiévale

L’événement Balade médiévale Lescar a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pau