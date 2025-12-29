Balade Merveilles de la nature Villers-Cotterêts

Balade Merveilles de la nature

Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 08:00:00

fin : 2026-04-23 10:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Promenades à la découverte de la nature et de ses trésors couleurs, odeurs, lumières, sons, paysages grandioses ou minuscules…

Allons à la rencontre de ses incroyables habitants et habitantes au hasard des sentiers oiseaux, fleurs, écureuils, insectes, arbres, mousses…, et de leurs secrets.



Sur inscription.

Rdv au fond du parking.

Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 12 91 33 74 c.lawnizack@icloud.com

English :

Let’s discover nature and its treasures: colors, smells, lights, sounds, grandiose or tiny landscapes?

Let’s meet its incredible inhabitants along the trails: birds, flowers, squirrels, insects, trees, mosses? and their secrets.



Registration required.

Meeting point: at the bottom of the parking lot.

