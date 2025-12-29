Balade Merveilles de la nature Villers-Cotterêts
Balade Merveilles de la nature Villers-Cotterêts jeudi 23 avril 2026.
Balade Merveilles de la nature
Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 08:00:00
fin : 2026-04-23 10:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Promenades à la découverte de la nature et de ses trésors couleurs, odeurs, lumières, sons, paysages grandioses ou minuscules…
Allons à la rencontre de ses incroyables habitants et habitantes au hasard des sentiers oiseaux, fleurs, écureuils, insectes, arbres, mousses…, et de leurs secrets.
——
Sur inscription.
Rdv au fond du parking.
——
Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 12 91 33 74 c.lawnizack@icloud.com
English :
Let’s discover nature and its treasures: colors, smells, lights, sounds, grandiose or tiny landscapes?
Let’s meet its incredible inhabitants along the trails: birds, flowers, squirrels, insects, trees, mosses? and their secrets.
Registration required.
Meeting point: at the bottom of the parking lot.
L’événement Balade Merveilles de la nature Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2025-12-29 par OT du Soissonnais-Valois