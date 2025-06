Balade Mob’ Dégagnac 6 juillet 2025 08:30

Balade Mob’ Place du village Dégagnac Lot

Début : 2025-07-06 08:30:00

fin : 2025-07-06 17:00:00

2025-07-06

Nouveauté 2025 Le comité des fêtes de Dégagnac organise une balade en mobylette.

Venez faire un tour sur les belles petites routes du coin !

Il est recommandé aux participants de prévoir le nécessaire minimum en cas de panne (bougies, bombe anti-crevaison, clé …) et d’assurer le ravitaillement en carburant de leurs véhicules.

Merci de venir vêtus en conséquence (casques homologués, gants homologués, chaussures montantes etc…). Les chutes existent aussi en mob !!

La promenade sera encadrée par les membres du comité des fêtes.

Ce même jour, un vide-grenier se déroulera sur la place du village.

8h30 Accueil et pointage des pilotes sur la place du village, votre ticket repas du midi vous sera remis après signature du règlement de la balade.

9h Départ de la balade du matin (environ 30 km)

10h30 Pause gourmande + café

12h Retour à Dégagnac pour le casse-croute

Buvette et petite restauration sur place

14h Départ de la balade d’après-midi (environ 40 km)

17h Retour à Dégagnac / résultats de la pesée du jambon de pays

Réservation obligatoire en ligne sur le site helloasso 12 .

Place du village

Dégagnac 46340 Lot Occitanie

English :

New for 2025: The Comité des fêtes de Dégagnac organizes a moped ride.

Come and take a ride on the beautiful local roads!

Participants are advised to bring all the necessary items in case of breakdown (spark plugs, anti-puncture spray, wrench, etc.), and to refuel their vehicles accordingly.

Please dress accordingly (approved helmets, approved gloves, high boots, etc.). Mopeds can fall too!

The walk will be supervised by members of the Comité des fêtes.

On the same day, a garage sale will be held in the village square.

German :

Neuheit 2025: Das Festkomitee von Dégagnac organisiert eine Fahrt mit dem Moped.

Machen Sie eine Fahrt auf den schönen kleinen Straßen der Gegend!

Den Teilnehmern wird empfohlen, das Nötigste für den Fall einer Panne mitzunehmen (Zündkerzen, Pannenspray, Schlüssel?) und dafür zu sorgen, dass ihre Fahrzeuge betankt werden.

Bitte kommen Sie entsprechend gekleidet (zugelassene Helme, zugelassene Handschuhe, hohe Schuhe usw.). Stürze können auch mit dem Moped passieren!

Die Fahrt wird von den Mitgliedern des Festkomitees begleitet.

Am selben Tag findet auf dem Dorfplatz ein Flohmarkt statt.

Italiano :

Novità 2025: il Comité des fêtes de Dégagnac organizza un giro in motorino.

Venite a fare un giro sulle belle strade locali!

Si raccomanda ai partecipanti di portare con sé il minimo indispensabile in caso di guasto (candele, spray antiforatura, chiavi, ecc.) e di provvedere al rifornimento del veicolo.

Si prega di venire vestiti in modo adeguato (caschi omologati, guanti omologati, stivali alti, ecc.). Si può anche cadere dalla bicicletta!

La passeggiata sarà supervisionata dai membri del Comité des Fêtes.

Lo stesso giorno, nella piazza del villaggio, si terrà una vendita di garage.

Espanol :

Novedad 2025: el Comité des fêtes de Dégagnac organiza un paseo en ciclomotor.

Ven a dar una vuelta por las bonitas carreteras locales

Se aconseja a los participantes que lleven lo imprescindible en caso de avería (bujías, spray antipinchazos, llave inglesa, etc.) y que se aseguren de que sus vehículos tienen combustible.

Por favor, venga vestido en consecuencia (cascos homologados, guantes homologados, botas altas, etc.). ¡Usted también puede caerse de la bicicleta!

El paseo estará supervisado por miembros del Comité des Fêtes.

Ese mismo día se celebrará una venta de garaje en la plaza del pueblo.

