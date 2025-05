Balade Mob & Solex – Espace de la Tour à Plomb Couëron, 8 juin 2025 09:30, Couëron.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-08 09:30 –

Gratuit : non Sur inscription. Renseignements : 06 25 78 45 85 – pstraebler44@gmail.com Adulte, En famille

Dimanche 8 juin, départ de Couëron vers 9h30 (Tour à Plomb) pour une balade « Mobylette et Solex » au profit de de l’association « O ma vie » en direction de la commune d’Héric. Sur place, expostition des deux-roues et animations au festival rock « La scène de fer » puis retour à la Tour à Plomb, à Couëron.Inscription impérative.Initiés et non-initiés sont les bienvenus pour participer à cette balade ou tout simplement pour admirer le départ et l’arrivée du défilé.Pour les personnes ne possédant pas de deux-roues mais souhaitant participer à cette balade, la location d’un deux-roues est possible.

Espace de la Tour à Plomb Couëron 44220

02 40 38 51 87 culture@mairie-coueron.fr